Канберра, 25 февраля, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Австралии Мэрис Пейн, выступая 25 февраля в эфире радиостанции 3AW, прокомментировала предупреждение главы России Владимира Путина в адрес третьих стран, которые попытаются вмешать в конфликт на Украине.

The Official CTBTO Photostream Министр иностранных дел Австралии Мэрис Пэйн

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Объявляя о спецоперации, президент Путин сказал, что другие страны столкнутся с «последствиями, которых они никогда еще не видели», если они будут вовлечены в конфликт.

«Ничем из того, что говорит Владимир Путин, нельзя гордиться … Поэтому мы должны ожидать, что он продолжит свои усилия по возвращению Украины под свой контроль. Мы будем очень внимательно следить, какие средства он использует для этого», — сказала Пейн, когда ее попросили прокомментировать заявление российского президента.

Пейн подтвердила, что Австралия осуждает «российское вторжение».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава России Владимир Путин в своём обращении пояснил, что военная спецоперация России направлена на защиту населения Донбасса от издевательств и геноцида со стороны киевского режима. Россия при этом не намерена оккупировать украинские территории, отметил он.