Санкт-Петербург, 25 февраля, 2022, 09:59 — ИА Регнум. В аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково» на сегодня, 25 февраля, отменено 46 рейсов, которые должны были следовать по южным направлениям. Такая информация информация появилась на онлайн-табло аэропорта.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры в аэропорту «Пулково»

В «Пулково» продолжают отменять рейсы в аэропорты юга России. Так, отменили 29 самолётов, которые должны быть вылететь сегодня из Петербурга в Краснодар, Ростов-на-Дону, Симферополь и другие южные города. При этом пассажиры не смогут и прибыть из южных городов в Петербург. Количество таких рейсов за сутки составило 17.

Отметим, что также отменился вылет из Санкт-Петербурга в Кишинёв, который осуществляет авиакомпания «Аэрофлот». Он должен был бы состояться в 22:20. Отменён рейс из Барселоны.

Напомним, рейсы южного направления отменяются в Петербурге ввиду закрытия аэропортов в этой части России по решению Росавиации. Накануне в Петербурге отменили 20 таких рейсов. В «Пулково» советуют пассажирам воспользоваться альтернативными средствами передвижения.