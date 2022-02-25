Воронеж, , 09:47 — REGNUM Информация о возможной приостановке отгрузки лекарств в аптеки Воронежской области не соответствует действительности, об этом 25 февраля сообщили в пресс-службе правительства региона.

Лекарства Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Несмотря на заявления отдельных представителей аптечной отрасли в СМИ, в департаменте предпринимательства и торговли не видят никаких оснований для приостановки отгрузки лекарств в аптеки региона», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что специалистами проводится постоянный мониторинг наличия всех лекарственных препаратов, предназначенных для свободной продажи.

«Дефицита нет и не предвидится. Также мы не ожидаем существенного роста цен на лекарства», — уточнили в департаменте предпринимательства и торговли региона.

Ранее СМИ со ссылкой на руководителя одной из крупных фармсетей сообщили о приостановке отгрузки лекарств в аптеки Воронежской, Курской, Липецкой, Брянской, Псковской и других областей в связи с резким увеличением объёмов заказов от сетей на фоне колебания валютных курсов.