Ростов-на-Дону, , 09:46 — REGNUM В Красносулинском районе Ростовской области произошло обрушение на шахте «Обуховская», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 февраля в донском управлении МЧС России.

Шахта Иван Шилов © ИА REGNUM

Информация об инциденте поступила в 8:35 мск. По предварительным данным, за завалом находятся три человека. На месте работают более 30 сотрудников отделения ВГСО, пожарно-спасательных подразделений, привлечено пять единиц техники.

«Ведется реагирование, обстановка уточняется», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что в начале февраля на шахте «Обуховская» произошло обрушение конструкции моста №6, по которому производится транспортировка угля. В результате обрушения погибших и пострадавших нет.

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