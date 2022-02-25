Москва, , 09:46 — REGNUM Заявка на транзит российского газа через территорию Украины 25 февраля выросла на 20% по сравнению с предыдущими сутками. Согласно данным «Оператора ГТС Украины», этот показатель вырос до 100 млн куб. м в сутки.

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Этот объем близок к поставкам по долгосрочному бронированию на транзит газа через Украину (порядка 109,5 млн куб. м в сутки), пишет ТАСС.

Заявки на поставки газа по «Северному потоку» 25 февраля остаются на уровне порядка 170 млн куб. м в сутки.

При этом значительно вырос реверс по магистрали «Ямал — Европа» — в 6,5 раза, до 281 тысячи кубов в час, свидетельствуют данные немецкой Gascade. Со стороны российских компаний мощности магистрали остаются невостребованными.

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Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе заявка на транзит российского газа через Украину продолжал оставаться на низком уровне и соответствовал показателям середины января. Так, транзит газа через территорию Украины снижается с начала месяца и на 19 и 20 февраля составлял около 46,5 млн куб. м в сутки. Прокачка газа через Украину с 1 по 20 февраля (около 1,39 млрд куб. м) примерно на 38% ниже, чем за аналогичный период 2021 года.

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