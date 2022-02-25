Ижевск, , 09:46 — REGNUM В Юкаменском районе Удмуртии выявлен ряд многоквартирных домов, которые были признаны аварийными, однако новые жилые помещения гражданам взамен ветхих не предоставлены. С соответствующей жалобой местный житель обратился в районную прокуратуру, сообщает пресс-служба надзорного органа республики.

Аварийное жилье Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Установлено, что в нарушение действующего жилищного законодательства администрация района не создала специализированный жилищный фонд в виде жилых помещений маневренного фонда.

В адрес главы администрации района внесено представление об устранении нарушений, по результатам его рассмотрения виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Нарушения устранены, подчеркнули в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение 2022 года в Удмуртии из признанного аварийным жилья расселят 1440 человек в 18 городах и районах республики. Всего подлежит расселению около 25 тыс. кв метров ветхого жилья.

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