Оренбург, , 09:43 — REGNUM В Оренбургской области снижается заболеваемость ОРВИ. Как сообщает Управление Роспотребнадзора, число заболевших уменьшается во всех возрастных группах. Превышение недельного эпидемического порога зарегистрировано по совокупному населению и у оренбуржцев старше 15 лет.

ОРВИ Kazanfirst.ru

По данным минздрава, 21 февраля зафиксировано 4739 пациентов с острыми респираторными заболеваниями, тогда как неделей ранее (14 февраля) — 6884. Снижение составило 31%. Вместе с тем, в регионе отмечен рост случаев заболеваемости пневмонией.

В связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ учебный процесс приостановлен в 23 школах, пяти ссузах и одном детском саду девяти муниципальных образований. Частично карантин действует в 27 классах 11 школ и одной группе детского сада в пяти муниципалитетах области.