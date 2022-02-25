Анкара, 25 февраля 2022, 09:42 — REGNUM Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей, заявил глава МИД этой страны Мевлют Чавушоглу.
Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»
По его словам, ранее в Турцию поступил официальный запрос от Украины по данному вопросу. Вместе с тем, уточнил он, конвенция Монтрё также предусматривает, что «корабли участвующих в войне стран могут возвращаться на свои базы, и это должно быть им разрешено».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что специальная операция в Донбассе, о проведении которой объявила Россия, является «военным вмешательством».
Читайте также: В Турции считают операцию России в Донбассе «военным вмешательством»