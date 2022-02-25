Астана, 25 февраля, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) главными вызовами продолжают быть геополитическая напряженность и высокая инфляция. Об этом 25 февраля заявил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в ходе заседания Евразийского межправительственного совета.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги стран-участниц ЕАЭС

«Этот год мы начинаем в непростых условиях. Геополитическая напряженность и высокая инфляция продолжают оставаться главными вызовами для наших стран», — сказал он.

Также Смаилов отметил, что восстановление экономики стран — членов ЕАЭС в минувшем году шло активно и они смогли выйти на уровень, который был у них до пандемии коронавируса.

Кроме того, премьер-министр Казахстана уточнил, что по итогам прошлого года рост ВВП ЕАЭС составил 4,5%, однако отметил, что, по данным экспертов, в нынешнем году ожидается замедление роста мировой экономики и потому рост ВВП союза прогнозируется в 2022 году на уровне 3,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин и главы делегаций заседания Евразийского межправительственного совета встретились с президентом КазахстанаКасым-Жомартом Токаевым в Нур-Султане.