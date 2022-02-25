Нур-Султан, , 09:40 — REGNUM Экономическое сотрудничество России и Белоруссии развивается успешно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с коллегой из Белоруссии Романом Головченко. Переговоры прошли в столице Казахстана Нур-Султане.

Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Что касается торгово-экономического сотрудничества, мы фиксируем, что оно развивается успешно, несмотря на неблагоприятную мировую конъюнктуру, пандемию. В 2021 году наш взаимный товарооборот вырос более чем на 34% по сравнению с 2020 годом и составил 38,5 млрд долларов», — сказал Мишустин.

Он отметил, что существенно превышен уровень допандемийного 2019 года, когда объём торговли составил 35,5 млрд долларов.

Глава российского правительства рассказал и о других аспектах экономического сотрудничества — РФ занимает первое место по накопленным инвестициям в Белоруссии, на территории республики работают 2,4 тыс. компаний с российским участием, развиваются совместные проекты в различных сферах.