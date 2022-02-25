Париж, , 09:39 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон объявил об экономической помощи Украине в размере 1,2 млрд евро. Об этом глава государства написал в своем аккаунте в Twitter.

Эммануэль Макрон Pablo Tupin-Noriega

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«Мы приняли решение об экономической помощи Украине в размере 1,2 млрд евро. Это беспрецедентно. Мы продолжим поставлять военную технику и поддерживать население в этом нелегком деле», — написал Эммануэль Макрон в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции попросил российского президента Владимира Путина провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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