Уфа, , 09:40 — REGNUM Четырех мужчин обвинили в похищении человека и вымогательстве в Башкирии. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Похищение Meelimello

По версии следствия, фигуранты уголовного дела договорились похитить приятеля для вымогательства у него 200 тысяч рублей.

В материалах дела указано, что зимой прошлого года обвиняемые под видом обсуждения рабочих вопросов выманили мужчину из дома, посадили в автомобиль и похитили.

«Несколько часов они удерживали его, требовали деньги, периодически избивая и высказывая угрозы. Получив семь тысяч рублей, фигуранты уголовного дела отпустили мужчину, который сразу обратился в правоохранительные органы», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что обвиняемых жителей Уфы задержали весной 2021 года во время передачи оставшейся части денег.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину обвиняемые признали частично. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.