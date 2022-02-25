Сеул, 25 февраля, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Основные кандидаты на пост президента Южной Кореи — Ли Чжэ Мён от правящей Демократической партии «Тобуро» и его соперник Юн Сок Ёль от основной оппозиционной партии «Сила народа» — имеют приблизительно равные шансы на победу на предстоящих выборах. Об сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Gallup Korea.

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Согласно результатам опроса, проведенного с 22 по 24 февраля среди 1000 человек, за Юн Сок Ёля готовы проголосовать 37% респондентов, а за Ли Чжэ Мёна — 38%.

По сравнению с прошлой неделей Юн Сок Ёль потерял 4% голосов, а Ли Чжэ Мён, напротив, набрал 4%.

За ними следуют кандидат от оппозиционной Народной партии Ан Чхоль Су (12%) и кандидат от партии Справедливости Сим Сан Чжон (4%).

Между тем уровень поддержки действующего президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина составил 43%. Не одобряют действия главы государства 51% опрошенных.

Уровень поддержки правящей Демократической партии «Тобуро» составил 39%, оппозиционной «Силы народа» — 34%.