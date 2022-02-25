Ангарск, Иркутская область, 25 февраля, 2022, 09:34 — ИА Регнум. В Иркутской области осуждены организаторы подпольного казино в Ангарске. Как сообщает 25 февраля территориальное СУ СК РФ, трем подсудимым назначено наказание от 1 года 6 месяцев до 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно.

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Следствием и судом установлено, что в 2019 году указанные лица сняли в аренду помещение, расположенное в 254 квартале г. Ангарска, обустроили его под проведение азартных игр, оборудовав игровыми автоматами в количестве более 40 штук. Доступ в заведение имели лишь известные организаторам игроки, допускаемые в помещение по договоренности и предварительному звонку.

Преступная деятельность была выявлена и пресечена в июле 2020 года сотрудниками УФСБ России по Иркутской области.

Кроме того, одна участница уже судима за совершение аналогичного преступления к условной мере наказания, и совершила данное преступление в период условного осуждения, поэтому ей отменен условный срок и назначено наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года правоохранители пресекли деятельность крупного игорного заведения, расположенного в цокольном этаже многоквартирного жилого дома на ул. Красногвардейская в Иркутске. В заведении находились около 30 человек, четыре покерных стола, один игральный стол с рулеткой, 54 игровых автомата с купюроприемниками, игральные фишки и карты.

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