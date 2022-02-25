Оренбург, 25 февраля, 2022, 09:29 — ИА Регнум. В Оренбургской области на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры в 2022 году выделят свыше 1,27 млрд рублей. Об этом сообщает минстрой региона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Водонапорная башня

В течение года планируется реализовать 128 проектов. В бюджете 2022 года расходы на ЖКХ увеличили в четыре раза по сравнению с прошлым годом.

Всем муниципальным образованиям области поручено заключить контракты на выполнение работ до 1 марта 2022 года. На сегодняшний день все соглашения с муниципальными образованиями подписаны. Из 128 проектов контракты заключено по 34.

Будет построено и реконструировано больше 9,585 километров водопроводных сетей, 330 метров теплотрасс. Запланирован капремонт больше 117 километров водопроводных сетей, 11,5 километров теплотрасс, 1 730 метров канализационных сетей. В рамках проектов установят водонапорные башни, отремонтируют котельные.