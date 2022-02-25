Рабочий посёлок Залари, Иркутская область, 25 февраля, 2022, 09:29 — ИА Регнум. В Иркутской области при расследовании уголовного дела о мошенничестве при строительстве путепровода в п. Залари установлен факт взяточничества. Обвиняемыми стализам. начальника Иркутской дистанции электроснабжения Восточно-Сибирской дирекции по энергоснабжению — структурного подразделения Трансэнерго — филиала ОАО «РЖД» и посредник. Подробности 25 февраля сообщает территориальное СУ СК РФ.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка

Следствие установило, что в конце 2020 года зам. начальника Иркутской дистанции электроснабжения Восточно-Сибирской дирекции по энергоснабжению требовал от руководства мостостроительной организации передать ему через посредника взятку в размере двух миллионов рублей.

Мзда предназначалась за беспрепятственное согласование производства отдельных видов работ на объекте капитального строительства, предусмотренных договором и проектной документацией.

Судом основному фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Посреднику — домашний арест.

Кроме того, указанному должностному лицу ВСЖД-филиал предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»).

Сотрудники АО «ДСИО», МКУ КУМИ МО «Заларинский район» и руководители двух коммерческих организаций при содействии должностных лиц ВСЖД-филиал ОАО «РЖД», при исполнении муниципального контракта по строительству путепровода через железную дорогу с устройством развязки в р. п. Залари Иркутской области совершили хищение бюджетных денежных средств путем обмана.

Должностные лица вместе с субподрядчиками вступили в преступный сговор, выраженный в оплате фиктивных технологических и глухих «окон», которые фактически ОАО «РЖД» во время проведения строительных работ им не предоставлялись.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года в рамках расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере заместителем мэра Иркутского районного муниципального образования и начальником одного из отделов администрации от генерального директора строительной организации были установлены иные должностные лица администрации муниципального образования, причастные к получению взятки.

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