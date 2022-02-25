Москва, 25 февраля 2022, 09:28 — REGNUM Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам назвал критическим уровень угроз кибератак на российские веб-ресурсы. Об этом говорится в бюллетени организации.
«Уровень угрозы: критический», — говорится в тексте бюллетени.
Ранее в НКЦКИ отметили, что «в сложившейся напряженной геополитической обстановке» организация ждёт роста интенсивности кибератак на российские информационные ресурсы, «в том числе объекты критической информационной инфраструктуры».
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