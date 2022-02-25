Ереван, 25 февраля, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян вскоре подпишет соглашение о Союзном государстве с Россией и Белоруссией. Об этом заявил журналистам политтехнолог Армен Бадалян.

Иван Шилов ИА REGNUM Союзное государство

По его мнению, соответствующий документ уже готов. Эксперт отметил, что Пашинян планирует скорый визит в Москву. Также Бадалян напомнил слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, что Армении придется присоединиться к Союзному государству.

«Процессы вокруг Украины и Азербайджана показывают, что это не пустословие. Россией очень быстро будет создано Союзное государство с тем, чтобы после 2024 года создать такую систему, чтобы от Белоруссии до Средней Азии Москва не чувствовала угрозу», — сказал политтехнолог.

Он также прокомментировал подписанную 22 февраля декларацию о союзничестве России и Азербайджана. По его мнению, это является противовесом «Шушинской декларации», которая предусматривает военный союз между Азербайджаном и Турцией.

Напомним, декларация между Москвой и Баку о союзническом взаимодействии предусматривает «военно-политическое сотрудничество, отвечающее национальным интересам и не направленное против третьих стран».