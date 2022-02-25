Москва, , 09:26 — REGNUM В Москве и Подмосковье последние выходные дни зимы — 26 и 27 февраля — будут по-весеннему тёплые. Тёплую погоду поддержит антициклон из Европы, передают «Метеоновости».

Снег Юлия Карнаева © ИА REGNUM

В субботу ожидается пасмурная погода, пройдут небольшие осадки. Ночью подморозит до −2… −4 °С, днём потеплеет до +1… +4. °С. Ветер сменит направление с южного на западное.

В воскресенье характер погоды существенно не изменится. Облачно, пройдут небольшие осадки. Ночью 0… — 2 °C, днём +1… +3 °С. Температура воздуха превышает норму на 6−7 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля в Москве будет переменная облачность, преимущественно без осадков.

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