Ижевск, , 09:26 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 25 февраля прививку от коронавируса сделали 691 509 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Вакцинация от коронавируса 75.ru

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Второй компонент препарата получили 544 356 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 157 жителей республики. Второй компонент препарата получили 444 человека, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 118 496 человек, в том числе 119 353 человека прошли ревакцинацию, за последние сутки — 499 жителей республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 февраля после перенесенного заражения коронавирусом выписались 3002 человека. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 105 987 жителей республики.

За все время пандемии в республике подтвердили 145 331 случай заражения коронавирусом, из них 1568 — за минувшие сутки.

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