Ижевск, , 09:24 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 25 февраля после перенесенного заражения коронавирусом выписались 3002 человека. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 105 987 жителей республики, сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За все время пандемии в республике подтвердили 145 331 случай заражения коронавирусом, из них 1568 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса 236 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 506 жителей республики старше 65 лет.

3738 человек скончались, за минувшие сутки скончались 18 человек — десять мужчин в возрасте от 62 до 97 лет и восемь женщин в возрасте от 54 до 92 лет. Накануне было зарегистрировано восемь летальных случаев среди пациентов с COVID-19.

В течение суток госпитализированы 99 человек, накануне в больницы попали 168 жителей республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 27 382 человека, 1092 пациента ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, 297 человек — в тяжелом состоянии, из них 66 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Удмуртии по итогам проверки размещенных в сети интернет в январе-феврале сообщений о нехватке медицинских работников и нарушении прав пациентов в медучреждениях республики подтвердила данную информацию. Выявлены нарушения закона в сфере охраны здоровья граждан в учреждениях здравоохранения Индустриального и Устиновского районов Ижевска.

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