Белгород, 25 февраля 2022, 09:25 — REGNUM За минувшую ночь в Белгородской области происшествий не зарегистрировано, ночь прошла спокойно, сообщил подписчикам 25 февраля губернатор Вячеслав Гладков.
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Глава региона намерен проехать по приграничным муниципалитетам, встретиться с главами районов и жителями, оценить текущую ситуацию.
Как сообщало ИА REGNUM, СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела территории Белгородской области со стороны военнослужащих ВС Украины по данным ведомства уничтожен один жилой дом, повреждены восемь домов и один автомобиль.
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