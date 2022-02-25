Оренбург, , 09:21 — REGNUM В Оренбурге завершилось расследовании дела о покровительстве полицейского проституткам. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Уголовное дело

Теперь уже бывшего сотрудника полиции обвиняют в получении крупной взятки. Как установлено следствием, экс-участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 6 МУ МВД России «Оренбургское» на протяжении года получал деньги за общее покровительство и попустительство по службе в отношении противоправной деятельности по организации занятия проституцией на обслуживаемом им участке.

Прокуратура утвердила по делу обвинительное заключение. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.