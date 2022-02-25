Биробиджан, 25 февраля, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Возле автодороги между Биробиджаном и посёлком Щукинка в ЕАО обнаружены разлитые нефтепродукты. Вдоль дороги лежат несколько бочек, из которых вытекает загрязняющее вещество, сообщило РИА Биробиджан.

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Нефтепродукты разлились по территории площадью порядка 20 кв.м. Несанкционированную свалку обнаружили сотрудники управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям.

Разлив не находится на землях сельхозназначения. Информация об обнаружении нефтепродуктов направлена в межрайонную природоохранную прокуратуру региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля в Оренбургской области вступило в силу судебное решение о взыскании с частной компании 95 млн рублей в качестве компенсации за нанесенный экологический ущерб. Организация допустила разлив нефтепродуктов.