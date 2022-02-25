Донецк, , 09:16 — REGNUM Украинские военные 25 февраля открыли огонь в направлении населённого пункта Куликово в Донецкой Народной Республике, применив тяжелое вооружение. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: населённый пункт Талаковка — населённый пункт Куликово, выпущено 16 мин калибром 120 мм», — говорится в сообщении представительства.

По данным СЦКК, также утром 25 февраля были зафиксированы обстрелы со стороны военных формирований Украины по направлению населённых пунктов Верхнеторецкое и Пантелеймоновка (выпущено 16 снарядов калибра 122 мм) и Новотроицкое — Стыла (выпущено два снаряда калибром 122 мм, шесть мин калибра 120 мм).

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил о том, что утром 25 февраля в городе началось с новых обстрелов со стороны ВСУ. По его словам, обстрел ведётся из орудий всех калибров — от 82 до 152. В данный момент под обстрелом находятся Зайцево и поселок Шахты имени Гагарина.