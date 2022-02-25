Пенза, 25 февраля, 2022, 09:20 — ИА Регнум. В ночь на 25 февраля в Пензе произошел пожар в нежилом двухэтажном здании. На месте происшествия обнаружили тела четырех погибших, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

«Произошел пожар в нежилом двухэтажном строении на площади 100 кв. метров. В 02:53 — обнаружение первого погибшего, в 05:07 — второго погибшего, личности устанавливаются. На месте пожара в 06:51 обнаружен третий погибший, в 06:58 — четвертый погибший», — цитирует ТАСС ведомство.

Для ликвидации возгорания привлекались 33 человека и шесть единиц спецтехники.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 15 февраля в поселке Сосновоборск загорелся жилой дом. Огнем были повреждены внутренние помещения на площади в 32 кв. метра. Погибли 81-летний мужчина и 90-летняя женщина.

Читайте также: В Пензенской области при пожаре в частном доме погибли два человека