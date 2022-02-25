Сеул, , 09:14 — REGNUM Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон провел 25 февраля телефонные переговоры с заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман, с которой обсудил ситуацию на Украине. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства.

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В ходе переговоров представители двух стран осудили действия России, призвали Москву прекратить военные действия, а также подтвердили непоколебимую поддержку суверинитета, территориальной целостности и независимости Украины.

Чхве Чжон Гон отметил, что Южная Корея, как член международного сообщества, примет активное участие в усилиях по мирному урегулированию ситуации.

В свою очередь, Шерман выразила благодарность правительству Южной Кореи за твердую волю к сотрудничеству.