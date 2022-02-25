Оренбург, , 09:13 — REGNUM В Оренбургской области проверят систему оповещения населения с практической подачей сигнала «Внимание всем!». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Система оповещения при ЧС

Проверка пройдет утром 2 марта. Сигнал будет подан электрическими сиренами, громкоговорителями и гудками промышленных предприятий. Его продолжительность составит три минуты.

Услышав его, оренбуржцы должны соблюдать спокойствие, оставаться на рабочих местах или дома и включить теле или радиоприемники. Никаких практических действий предпринимать не требуется.