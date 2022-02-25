Орел, , 09:11 — REGNUM Требование об обязательном предъявлении медицинских сертификатов или QR-кодов о вакцинации от коронавируса при посещении культурных мероприятий отменили в Орловской области. Как сообщили в пресс-службе облправительства, решение принято 24 февраля на заседании регионального оперштаба.

QR-код Иван Шилов © ИА REGNUM

«Отметим, что культурные мероприятия проводятся на свежем воздухе без ограничения количества участников, а в помещениях с учётом соблюдения социальной дистанции в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2021 года в Орловской области ввели требование о предъявлении QR-кодов при посещении фитнес-центров и SPA-салонов, в ноябре требования распространили на посещение ресторанов, кафе, баров, других предприятий общественного питания, а также торговых центров и магазинов непродовольственных товаров. В январе власти региона приняли решение приостановить действие QR-кодов о вакцинации против коронавируса до 28 февраля.

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