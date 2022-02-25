Москва, , 09:11 — REGNUM Россия заинтересована в организации поставок газа в Пакистан, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на встрече с премьер-министром Пакистана Имран-ханом.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Переговоры состоялись в Москве 24 февраля.

Новак отметил интенсивное развитие сотрудничество между двумя странами в сфере энергетики, а флагманский проект «Пакистанский поток» «создаст возможность для освоения новых источников природного газа и его транспортировки в удалённые густонаселенные промышленно развитые северные части страны».

«Мы готовы рассмотреть возможность поставки российского природного газа в Пакистан с задействованием либо расширением уже существующей и сооружением новой газотранспортной инфраструктуры», — сказал вице-премьер.

Он также заявил о заинтересованности в поставках СПГ.