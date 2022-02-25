Якутск, , 09:16 — REGNUM Жителю Якутии Александру Габышеву, приговорённому к принудительному лечению за намерение пойти в Москву изгонять президента страны Владимира Путина, прописали провести ещё полгода в психиатрической больнице. Интенсивное наблюдение за якутянином будет отменено, сообщил ТАСС защитник шамана Алексей Прянишников.

Шаман Аркадий Зарубин

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Решение принял Заельцовский районный суд Новосибирска. Принудительное лечение Александра Габышева смягчат.

«При условии вступления постановления суда в силу следующие шесть месяцев он проведет в психиатрической больнице специализированного типа, без интенсивного наблюдения, как это было первоначально. Вопрос о том, в какой регион он будет направлен, будет решаться после вступления постановления в силу», — сказал Алексей Прянишников.

Как сообщало ИА REGNUM, отправить Александра Габышева на принудительное лечение постановил Верховный суд Якутии. Уголовное дело в отношении него было возбуждено после того, как шаман, по версии следствия, ранил сотрудника полиции самодельным клинком, когда его пытались отправить на принудительную госпитализацию.