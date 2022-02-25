Прославившемуся шаману из Якутии смягчили режим лечения
Якутск, 25 февраля, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Жителю Якутии Александру Габышеву, приговорённому к принудительному лечению за намерение пойти в Москву изгонять президента страны Владимира Путина, прописали провести ещё полгода в психиатрической больнице. Интенсивное наблюдение за якутянином будет отменено, сообщил ТАСС защитник шамана Алексей Прянишников.
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Решение принял Заельцовский районный суд Новосибирска. Принудительное лечение Александра Габышева смягчат.
Как сообщало ИА REGNUM, отправить Александра Габышева на принудительное лечение постановил Верховный суд Якутии. Уголовное дело в отношении него было возбуждено после того, как шаман, по версии следствия, ранил сотрудника полиции самодельным клинком, когда его пытались отправить на принудительную госпитализацию.