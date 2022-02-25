Уфа, 25 февраля, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Молочный комплекс на 400 коров намерены модернизировать в Зианчуринском районе Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Корова

Проект модернизации этого комплекса рассмотрели на заседании инвестиционного комитета в формате «Инвестчас» в правительстве региона.

Инвесторы намерены реконструировать коровники, закупить оборудование, технику и производить до 2,5 тысяч тонн молока ежегодно. На реализацию данного проекта планируется направить 270 млн рублей. В настоящее время в хозяйстве содержат 596 голов крупного рогатого скота в том числе 309 коров. При этом акцент ранее был сделан на производство мяса.

«Молоко — востребованный продукт. И спрос на него в стране будет только расти. Поэтому инвестпроект хозяйства «Новопетровское» имеет хорошие перспективы. Он позволит развить молочное скотоводство на предприятии, ранее специализировавшемся на производство мяса», — приводит пресс-служба слова заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова.

В результате было решено включить данный проект в перечень приоритетных и оказать ему меры государственной поддержки. Инвесторам компенсируют часть затрат на закупку племенного поголовья (ставка на одну голову КРС составляет 60 тысяч рублей), а также предоставят налоговые преференции (освободят от уплаты налога на имущество, предоставят льготу по налогу на прибыль).

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава БашкирииРадий Хабировподдержал концепцию строительства в Уфимском районе оптово-логистического центра по переработке, хранению и сбыту сельхозпродукции.