Оренбург, 25 февраля, 2022, 09:08 — ИА Регнум. В Оренбургской области прокуратура организовала проверку по факту счетов за отопление, которые оренбуржцы считают завышенными. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Znamkaluga.ru Батарея отопления

Проверка проводится по итогам работы «горячей линии». В прокуратуру поступило 652 заявления, из них 312 — в Instagram. Жители региона жаловались на большие платежи. Суммы в платежных документах за январь оказались значительно выше по сравнению с декабрьскими.

Часть заявителей указывали на неверное распределение показателей общедомового прибора учета на всех жильцов, поскольку в их домах функционируют также коммерческие организации.

«В ходе проверки надзорному ведомству предстоит оценить состояние законности при формировании счетов за «отопление», передаче данных приборов учета (счетчиков) в ресурсоснабжающую организацию, порядок и факты применения норматива потребления. По итогам проверочных мероприятий будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования», — сказала официальный представитель регионального ведомства Анна Филлипова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее оренбуржцы активно обсуждали платежи за отопление в соцсетях, называя суммы в полученных квитанциях «космическими». Напомним, что в регионе ряд городов перевели на оплату за отопление по факту, тогда как до этого абоненты платили равными частями в течение всего года.