Берлин, 25 февраля, 2022, 09:19 — ИА Регнум. ЕС следует учитывать законные интересы российской безопасности, так как в этой сфере есть совпадения. Об этом заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла.

Olaf Kosinsky Тино Крупалла

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Он подчеркнул, что приоритетом для Германии в настоящее время должно быть прекращение военных действий на Украине. В будущем европейские страны должны вместе воздействовать на участников столкновений.

«Учёт законных интересов российской безопасности также отвечает их интересам», — заявил Крупалла РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Министерство обороны РФ позднее заявило, что высокоточные удары наносятся только по военным объектам Украины.

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