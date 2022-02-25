Париж, , 09:07 — REGNUM Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что Эйфелеву башню осветят в цвета флага Украины в ближайшие дни, передает BFM TV.

Эйфелева башня ночью. Париж. франция

Анн Идальго присутствовала на митинге, организованном на площади Республики в поддержку украинского народа.

Мэрия Парижа ранее также решила осветить ратушу цветами украинского флага, чтобы «подтвердить солидарность» города с украинским народом.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что государство ускорит размещение своих солдат в Румынии в рамках НАТО.

Читайте ранее в этом сюжете: Франция направит солдат в Румынию