Донецк, , 09:05 — REGNUM Утром 25 февраля украинские силовики обстреляли три населенных пункта на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) с применением тяжелых вооружений, запрещенных Минскими соглашениям. Об этом 25 февраля сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дом после артобстрела Дарья Драй © ИА REGNUM

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Уточняется, что в 07:05 (совпадает с мск) ВСУ обстреляли Пантелеймоновка, по которому было выпущено 16 снарядов калибром 122 мм, и в 08:05 — населённый пункт Стыла, выпустив по нему два снаряда калибром 122 мм и шесть мин калибром 120 мм.

Кроме того, позднее в представительстве ДНР в СЦКК добавили, что украинские боевики в 08:20 также произвели обстрел населенного пункта Куликово, по которому ими было выпущено 16 мин калибром 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти США намерены перебросить в Германию примерно 7 тысяч американских военнослужащих из-за ситуации вокруг Украины.