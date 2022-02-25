Горно-Алтайск, 25 февраля, 2022, 09:04 — ИА Регнум. В Горно-Алтайске правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП, в результате которого автомобиль слетел в реку. Как сообщили корреспондент ИА REGNUMу в пресс-службе МВД по Республике Алтай, инцидент произошёл около 15:09 по местному времени 24 февраля.

МВД по Республике Алтай ДТП в Горно-Алтайске

По данным полиции, 37-летний водитель автомобиля Subaru Outback не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля и столкнулся с Toyota Corolla.

«От столкновения автомобиль Subaru Outback отбросило через барьерное ограждение в кювет с последующим опрокидыванием в реку «Майма». В результате ДТП никто не пострадал», — отметили в ведомстве.

Как выяснилось, водитель Subaru управлял машиной с признаками опьянения. Однако от прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. На него составили протокол за невыполнение требований инспекторов, а также повреждение дорожных сооружений.