Владивосток, , 09:04 — REGNUM Российские компании, участвующие во внешнеторговой деятельности, 25 февраля начали останавливать приём ставок на аукционах подержанных японских машин, сообщает Всероссийский автомобильный портал «Дром».

Автомобиль Farhath Shaffie

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«Пойти на этот шаг вынуждает резкий рост курса валют по отношению к рублю. Непонятно, сколько будет завтра стоить автомобиль. На рынке доллар сейчас идёт по 110 рублей, а сутки назад был 85. Рынок ввоза подержанных авто встанет на какое-то время на паузу», — написали эксперты «Дрома».

Как сообщало ИА REGNUM, дальневосточники просчитывают риски в связи с санкциями Японии в отношении России, в частности вызывает беспокойство рынок б/у автомобилей и запчастей из Страны восходящего солнца.