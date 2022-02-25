Вашингтон, , 09:02 — REGNUM Власти США намерены перебросить в Германию примерно 7 тысяч американских военнослужащих из-за ситуации вокруг Украины, 24 февраля сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Пентагона.

Армия США Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам информация, операция по отправке начнется в ближайшие дни. В связи с этим указанные силы приведены в состояние повышенной готовности.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля в Пентагоне объявили, что США собираются перебросить из Италии в прибалтийские страны 800 своих военнослужащих.

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