Новосибирск, 25 февраля, 2022, 09:03 — ИА Регнум. В Новосибирске с сегодняшнего дня, 25 февраля, в дневные часы ожидается значительное повышение температуры воздуха — до +1°С. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

ИА REGNUM Сосульки

Так, сегодня днём, 25 февраля, в городе прогнозируется от −1…+1 °С, ветер западный 7−12 м/с, небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица.

26 февраля ночью ожидается −4…−6 °С, днём −1…−3 °С с небольшим понижением в течение дня, мокрый снег, гололедица; 27 февраля ночью — −11…−13 °С, в пригороде — −14…−16 °С, днём −5…−7 °С, преимущественно без осадков; 28 февраля ночью — −10…−12 °С, днем −7…−9 °С.