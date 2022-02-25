В Крыму снова массово «минируют» школы
Симферополь, 25 февраля, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Сообщения о минировании поступили на электронные адреса трёх школ в Симферополе, сообщила утром 25 февраля администрация города.
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«На электронную почту школ №№ 3, 9, 14 Симферополя поступили сообщения о минировании», — уточнили в пресс-службе.
На место направлены сотрудники оперативных служб.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах получили 11 судов в Крыму. Также в конце января волна сообщений о минированиях парализовала работу учреждений образования на всём Крымском полуострове. Позже ФСБ сообщила о задержании подозреваемых в причастности к рассылке сообщений об угрозах взрыва, организатором был назван гражданин Украины.