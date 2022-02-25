Сухум, , 09:00 — REGNUM В Абхазии разметили первую группу беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает агентство «Апсадгьыл-инфо».

Беженцы Alalam.ir

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По данным журналистов, жителей республик Донбасса разметили в одном из пансионатов Сухума. Всего туда привезли 93 человека: 55 — из Луганска, 38 — из Донецка. Их привезли на автобусах, которые направило в Донбасс МЧС Абхазии.

«Проблем с электро‑ и водоснабжением в пансионате нет, так как у нас есть свой дизель-генератор и скважина», — сказал директор пансионата Тимур Адлейба.

Он отметил, что для беженцев организовано трёхразовое питание. Для детей организуют образовательно-развлекательные программы.

Стоит отметить, по данным на 24 февраля, из ДНР и ЛНР в Россию за последнее время въехали более 105 тыс. человек. Президент РФ Владимир Путин распорядился выплатить беженцам по 10 тыс. руб.

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