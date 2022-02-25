Горловка, ДНР, , 08:59 — REGNUM В городе Горловка Донецкой Народной Республики вновь слышны выстрелы. Об этом 25 февраля сообщил мэр города Иван Приходько.

Стела при въезде в Горловку Dan-news.info

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«Новый день в Горловке начался в 5:30 утра новыми обстрелами. Зашумела вся линия боевого столкновения и прифронтовые посёлки», — написал мэр в своём телеграмм-канале.

Он уточнил, что обстрел ведётся из орудия калибра 82,120,122,125,152.

«В данный момент под обстрелом Зайцево и Поселок шахты им. Гагарина», — добавил Приходько.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Горловки в ДНР Иван Приходько заявил, что в результате обстрела со стороны украинских боевиков в городе погибли два человека, шесть человек получили ранения. Кроме того, в результате обстрелов со стороны украинских карателей в Горловке повреждения получили 45 домов и объектов гражданской инфраструктуры.

По его словам, в населенном пункте до сих пор около двух десятков трансформаторных станций остаются без электроснабжения, четыре котельные не работают.

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