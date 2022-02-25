Бразилиа, , 08:59 — REGNUM Заявления по внешнеполитическим вопросам в Бразилии, согласно конституции, имеет право делать только глава государства. Такое пояснение дал президент латиноамериканской страны Жаир Болсонару 24 февраля в ходе своей еженедельной трансляции в соцсетях.

Жаир Болсонару Gustavo Lima / Zeca Ribeiro / Agência Brasil

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Болсонару пояснил, что вице-президент Антониу Гамилтон Моурау, резко высказавшийся о военной спецоперации России на Украине, не имел на это никакого законного права.

«Со всем уважением к тому, кто это сказал, а он это сказал — я видел запись — он сказал то, чего не должен был. Это не его компетенция, а наша», —указал бразильский лидер.

Болсонару подчеркнул, что в стране решения по внешнеполитическим и международным вопросам принимает только он, после консультаций с профильными министрами, а также, при необходимости, с другими членами правительства.

Напомним, 24 февраля Моурау в разговоре с журналистами сравнил ситуацию со спецоперацией России на Украине с происходившим в Европе накануне Второй мировой войны. Вице-президент Бразилии заявил, что «если западный мир позволит унизить Украину, следующей будет Молдавия и Прибалтика и так далее». Поэтому, ввиду неэффективности санкций в отношении России, он заявил о необходимости «применения силы» и более значительной поддержке Украины.

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