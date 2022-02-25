Берлин, , 08:57 — REGNUM К отмене ранее введенных Евросоюзом антироссийских санкций призвал 25 февраля лидер партии «Альтернатива для Германии» в немецком бундестаге Тино Крупалла.

Тино Крупалла Olaf Kosinsky

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"Экономические санкции должны быть отменены. Они и в прошлом не оказывали желаемого эффекта и наносили ущерб немецкой экономике и населению», — приводит его слова РИА Новости.

Также Крупалла подчеркнул, что, по его мнению, в связи с этим газопровод «Северный поток — 2», продолжает оставаться незаменимым вкладом в безопасность поставок голубого топлива в Германию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил о необходимости увеличить расходы на вооружённые силы (бундесвер) страны.