Оренбург, , 08:56 — REGNUM В Оренбурге 25 февраля пройдет очередное заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города.

Кресло руководителя Khabar 24

Стоит отметить, до этого заседание проходило в последний раз 21 января. Тогда было решено рассмотреть 11 поступивших жалоб.

На должность претендуют 20 кандидатов. Комиссия уже выслушала претендентов на должность главы города Оренбурга. Напомним, Оренбург функционирует без главы муниципалитета с начала октября, когда горсовет принял отставку Владимира Ильиных. Экс-мэр стал депутатом Госдумы.

Конкурс по отбору кандидатур на пост главы Оренбурга сначала объявили в ноябре, затем, перенесли на декабрь. Определить имя победителя должны до 28 марта 2022 года.