Москва, , 22:07 — REGNUM Между Азербайджаном и Турцией не может не существовать механизма предварительного обсуждения и согласования важных внешнеполитических инициатив. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 февраля заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев.

Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев Tccb.gov.tr

«Адепты различных националистических и пантюркистских доктрин и концепций вряд ли будут рады пускай символическому, но, всё-таки, подтверждению тесных внешнеполитических связей и координации между Россией и Азербайджаном. Что же касается официальной Турции, то, конечно же, с учётом существующих на данный момент особых внешнеполитических связей между Анкарой и Баку, шаги, подобные заключению российско-азербайджанской декларации, предварительно обсуждаются и каким-то образом согласовываются между странами», — сказал эксперт.

Политолог просил обратить внимание на высказывания некоторых бакинских экспертов о том, что подобного рода декларация может свидетельствовать о некоей более тесной форме азербайджанско-турецко-российской интеграции, хотя он и отметил, что его самому так не кажется.

Напомним, что между Россией и Азербайджаном была заключена Декларация о союзническом взаимодействии.