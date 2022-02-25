Ярославль, , 08:55 — REGNUM Правительство Ярославской области готово оказать помощь беженцам из Донбасса. Об этом говорится в постановлении регионального правительства «Об оказании помощи эвакуированным гражданам, прибывшим с территории Луганской и Донецкой народных республик в 2022 году», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Ярославской области

Согласно документу, комплектованием пунктов временного размещения, организацией питания беженцев будет заниматься ярославское отделение «Российского фонда милосердия и здоровья». На эти цели ему будет выделена из бюджета субсидия в размере 19 млн рублей. Продуктовой и вещевой помощью займётся департамент труда и социальной поддержки населения. Департамент здравоохранения и фармации обеспечит оказание медицинской помощи прибывшим.

Временное размещение беженцев планируется в санатории «Сосновый бор», Переславском колледже им. Александра Невского, Ростовском колледже отраслевых технологий, Угличском аграрно-политехническом колледже, Рыбинском лесотехническом колледже, Борисоглебском и Мышкинском политехнических колледжах.

Пока что сведений о прибытии беженцев нет, но власти региона готовы к их приёму.

Читайте ранее в этом сюжете: Ярославская область отправила в Ростовскую область гуманитарный груз