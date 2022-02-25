Москва, 25 февраля, 2022, 08:55 — ИА Регнум. На территории Новой Москвы в деревне Крекшино рядом с железнодорожной станцией построят промышленный технопарк. сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство

Промышленный технопарк общей площадью более 14,5 тыс. кв. метров планируется ввести в эксплуатацию в рамках программы создания мест приложения труда до конца января 2024 года.

Всего в рамках программы инвесторы построят пять технопарков в четырёх районах Москвы. Общий объем частных инвестиций в проекты составит почти 17 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в ТиНАО создано более 12 тыс. рабочих мест. С 2012 года появилось свыше 182 тыс. новых рабочих мест.

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